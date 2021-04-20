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Глава ВОЗ рассказал, когда коронавирус могут взять под контроль

Новина українською → Женева, Вторник 20 апреля 2021 01:56
Глава ВОЗ рассказал, когда коронавирус могут взять под контроль Фото: Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ (flickr.com/worldbank)
Автор: Артур Родивилов

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал сроки взятия пандемии коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

При этом Гебрейесус отметил, что обеспокоен "тревожными темпами" распространения коронавируса в мире среди возрастной группы людей от 25 до 59 лет.

"У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансировано", - сказал глава ВОЗ.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения в течение последних семи недель наблюдает рост новых случаев заболевания коронавирусом в мире. Также в течение последних четырех недель наблюдается рост летальных случаев от COVID-19.

Кроме того, ранее ВОЗ заявила о том, что сейчас мир приближается к максимальному уровню распространения коронавируса. За последние два месяца фиксируют почти двукратное увеличение недельной заболеваемости.

Добавим, что ранее в ВОЗ обращали внимание на очень низкие темпы вакцинации от коронавируса в странах Европы.

Также РБК-Украина сообщало, что эксперт ВОЗ заявил, что COVID-19 со временем может стать сезонным заболеванием.

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