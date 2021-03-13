Глава ВОЗ заявил о недофинансировании борьбы с COVID-19 на 22 млрд долларов
Глава Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что международному партнерству ACT Accelerator для борьбы с коронавирусом не хватает финансирования более чем на 22 млрд долларов. Пока на Accelerator выделили 11 млрд долларов.
Об этом говорится на сайте ВОЗ.
"На данный момент на ACT Accelerator выделено 11 млрд долларов, но мы все еще сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере 22,1 млрд долларов", - сказал глава ВОЗ.
В то же время он отметил, что дефицит составляет лишь малую часть от 13 трлн долларов, которую, по оценкам МВФ, страны по всему миру израсходовали на борьбу с коронавирусом.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что богатые страны скупили большую часть вакцин от коронавируса.
Напомним, Соединенные Штаты, Австралия, Индия и Япония провели виртуальный саммит Quad. Они договорились поставить миллиард доз вакцины против коронавируса в Азию до 2022 года.