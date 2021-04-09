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Главнокомандующий ВСУ Хомчак вакцинировался от коронавируса

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 19:36
Главнокомандующий ВСУ Хомчак вакцинировался от коронавируса Фото: Хомчак вакцинировался от коронавируса (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Инна Собора

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак вакцинировался от COVID-19. Прививку он сделал вместе с военнослужащими одной из бригад в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Вакцинацию проводили в военном госпитале.

"Для популяризации вакцинации и чтобы не тратить остаточные дозы вакцины, Министерство здравоохранения позволило прививать людей, которые своим примером могут способствовать повышению доверия к иммунизации", - говорится в сообщении о вакцинации Хомчака.

В то же время отмечается, что военнослужащие, которые принимают участие в ООС имеют право на первоочередное прививки.

В целом, по состоянию на 8 апреля, первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) получили 31 555 военнослужащих.

Напомним, в Украине две дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 получили 5 человек. 352 142 граждан получили первую прививку.

По прогнозам Минздрава, количество больных коронавирус в Украине будет расти в последующие 10 дней. Суточный прирост новых зарегистрированных случаев может достигнуть за это время 30 тысяч человек.

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