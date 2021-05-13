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После года пандемии в ЕС обнаружили более четверти противников вакцинации, - опрос

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Европейский союз, Четверг 13 мая 2021 18:18
После года пандемии в ЕС обнаружили более четверти противников вакцинации, - опрос Фото: социологи рассказали о настроениях населения ЕС по вакцинации (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Более четверти взрослых в Европейском Союзе после года пандемии COVID-19 не настроены делать прививки. Наибольшими скептиками относительно вакцинации оказались жители Болгарии.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса компании Eurofound, проведенного после года пандемии и обнародованного 13 мая, передает Reuters.

Результаты опроса свидетельствуют о сильной связи между нерешительностью относительно вакцинации и использованием социальных сетей. Там, где соцсети являются основным источником информации, не готовы к вакцинации около 40%. В обществах, которые больше пользовались традиционными СМИ, не хотят делать прививки около 18%.

"К сожалению, эти выводы отражают невозможность предоставить убедительную и четкую информацию об эффективности и безопасности вакцин", - сказала старший научный руководитель Eurofound Дафни Арендт.

Наиболее неохотно поддерживают вакцинацию болгары. Там 67% взрослых заявили, что вряд ли будут делать прививки. Зато в Ирландии лишь 10% взрослых заявили, что не будут вакцинироваться.

Опрос выявил своеобразное разделение Европы в вопросе вакцинации на восток и запад. За исключением Франции и Австрии, намерение сделать прививку в западных странах ЕС составляет более 60%. Северные и средиземноморские страны имеют еще более высокие показатели.

Исследование также показало, что студенты, трудоустроенные или пенсионеры меньше колеблются, тогда как 39% безработных или лиц с длительной болезнью сомневаются относительно вакцинации.

Опрос был проведен в период с февраля по март 2021 года после одного года жизни в условиях пандемии.

Напомним, в США 13 мая началась вакцинация подростков от коронавируса. Прививки разрешили делать детям в возрасте 12-15 лет. К такому шагу намерен прибегнуть и Европейский союз.

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