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В горсовете Днепра опровергли заявления о нехватке коек для больных COVID-19

Новина українською → Днепр, Суббота 03 октября 2020 17:19
В горсовете Днепра опровергли заявления о нехватке коек для больных COVID-19 Фото: больница (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В департаменте здравоохранения городского совета Днепра опровергли заявления главврача областной больницы имени Мечникова и кандидата в мэры Днепра от "Слуги народа" Сергея Рыженко о том, что в медицинском учреждении заканчиваются койки для больных коронавирусом.

Об этом заявила заместитель директора департамента Юлия Викленко.

"Больница имени Мечникова находится в областном подчинении, но тем не менее, согласно распоряжению Министерства здравоохранения и главного санитарного врача Украины, больница им. Мечникова - одна из тех, которые оказывают помощь больным коронавирусом в городе Днепр, несмотря на то, что она областного подчинения. Среди таких больниц: №16, №8, №21 для взрослых, больница им. Мечникова и №6 для детей. Несмотря на повышенный уровень заболеваемости, коек хватает. В больнице им. Мечникова находится 61 человек при 180 свободных койках. Также в других больницах тоже есть свободные койки", - заявила Викленко.

По ее словам, положительный результат теста на Covid-19 в лабораториях Днепра зачастую не подтверждается лабораториями в других городах. Также Викленко считает, что ситуация закономерная и типичная для осеннего сезона.

"Это обычная закономерная ситуация. Да, пришла осень. У нас есть рост заболеваемости ОРВИ, также рост коронавирусной инфекции не только по всей Украине, но и по всей Европе. Мы информируем людей, чтобы они носили маски, соблюдали дистанцию, обрабатывали руки. К сожалению, не все люди соблюдают эти правила. Также есть интересный момент. В той же лаборатории при больнице Мечникова делают тесты на коронавирус и приходит положительный ответ, а когда люди перепроверяют в лабораториях других городов - диагноз не подтверждается", - сообщила Викленко.

Напомним, ранее в Днепре рассказали о ситуации с COVID-19 в городе. В частности, по состоянию на 1 октября в городе подтверждено почти 4093 случая коронавируса, из которых 2079 пациентов выздоровели.

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