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Госкомиссия завтра рассмотрит переход Харьковской области в "красную" зону, - ОГА

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Харьков, Вторник 05 октября 2021 21:03
Госкомиссия завтра рассмотрит переход Харьковской области в "красную" зону, - ОГА Фото: Харьковская область завтра может перейти в "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 6 октября, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рассмотрит переход Харьковской области в "красную" зону карантина. На протяжении нескольких дней в регионе регистрируют наибольшее количество заболевших коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kharkiv Today.

"По двум критериям превышен показатель, завтра государственная комиссия, где будет принято решение по области. Делаем все, чтобы не допустить введение красной зоны", - заявил директор департамента здравоохранения Максим Хаустов.

Напомним, ранее сообщалось, что Харьковская область может оказаться в "красной" зоне карантина.

Кроме того, в Украине восемь областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина.

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