Граница закрыта. Украина из-за "Омикрона" запретила въезд из восьми стран Африки
В полночь 3 декабря вступило в силу решение Кабмина о запрете пересечения границы Украины иностранцами, которые следуют из восьми африканских стран. В этих странах стремительно распространяется новый штамм коронавируса под названием "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.
Кому запретили въезд
Пересечение границы запрещается иностранцам, которые находились не менее 7 дней на территории следующих стран:
- Южно-Африканская Республика;
- Ботсвана;
- Зимбабве;
- Намибия;
- Лесото;
- Королевство Эсватини;
- Мозамбик;
- Малави.
Ограничение не касается иностранцев, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, а также сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций и членов их семей.
Самоизоляция для украинцев
Украинцы и иностранцы, которым разрешен въезд в страну, возвращающиеся в Украину после не менее 7 дней пребывания в этих африканских странах, обязаны пройти самоизоляцию или обсервацию в течение 14 дней.
Больше о новом варианте коронавируса вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать".