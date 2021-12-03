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Граница закрыта. Украина из-за "Омикрона" запретила въезд из восьми стран Африки

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Украина, Пятница 03 декабря 2021 00:01
Граница закрыта. Украина из-за "Омикрона" запретила въезд из восьми стран Африки Фото: Украина закрыла границу со странами Африки (zak.sfs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В полночь 3 декабря вступило в силу решение Кабмина о запрете пересечения границы Украины иностранцами, которые следуют из восьми африканских стран. В этих странах стремительно распространяется новый штамм коронавируса под названием "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Кому запретили въезд

Пересечение границы запрещается иностранцам, которые находились не менее 7 дней на территории следующих стран:

  • Южно-Африканская Республика;
  • Ботсвана;
  • Зимбабве;
  • Намибия;
  • Лесото;
  • Королевство Эсватини;
  • Мозамбик;
  • Малави.

Ограничение не касается иностранцев, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, а также сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций и членов их семей.

Самоизоляция для украинцев

Украинцы и иностранцы, которым разрешен въезд в страну, возвращающиеся в Украину после не менее 7 дней пребывания в этих африканских странах, обязаны пройти самоизоляцию или обсервацию в течение 14 дней.

Больше о новом варианте коронавируса вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать".

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