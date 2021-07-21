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В Гренландии пользоваться транспортом разрешили только вакцинированным

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Гренландия, Среда 21 июля 2021 15:39
В Гренландии пользоваться транспортом разрешили только вакцинированным Фото: В Гренландии пользоваться транспортом разрешили только вакцинированным (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Власти Гренландии приняли решение ввести привилегии для вакцинированных от коронавируса. Так, на острове общественным транспортом могут пользоваться только те, кто получил прививку от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

В настоящее время на автономной территории зарегистрировано 29 подтвержденных активных случаев заболевания коронавирусом, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

"Мы все должны взять на себя общую ответственность и проявлять большую осторожность, поскольку мы еще не знаем, является ли это "Дельта" штаммом, который распространяется намного быстрее, чем предыдущие штаммы COVID-19", - заявил премьер-министр Муте Б. Эгеде.

Однако пассажиры, путешествующие в свои родные города, будут освобождены от требования вакцинации.

Новое правило будет действовать до конца июля.

Помимо общественного транспорта, согласно новому ограничению, невакцинированным людям нельзя будет посещать кафе, рестораны и спортивные сооружения.

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