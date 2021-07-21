В Гренландии пользоваться транспортом разрешили только вакцинированным
Власти Гренландии приняли решение ввести привилегии для вакцинированных от коронавируса. Так, на острове общественным транспортом могут пользоваться только те, кто получил прививку от коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.
В настоящее время на автономной территории зарегистрировано 29 подтвержденных активных случаев заболевания коронавирусом, что является самым высоким показателем с начала пандемии.
"Мы все должны взять на себя общую ответственность и проявлять большую осторожность, поскольку мы еще не знаем, является ли это "Дельта" штаммом, который распространяется намного быстрее, чем предыдущие штаммы COVID-19", - заявил премьер-министр Муте Б. Эгеде.
Однако пассажиры, путешествующие в свои родные города, будут освобождены от требования вакцинации.
Новое правило будет действовать до конца июля.
Помимо общественного транспорта, согласно новому ограничению, невакцинированным людям нельзя будет посещать кафе, рестораны и спортивные сооружения.