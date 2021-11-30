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В Греции будут штрафовать невакцинированных граждан старше 60 лет

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Греция, Вторник 30 ноября 2021 12:25
В Греции будут штрафовать невакцинированных граждан старше 60 лет Фото: в Греции вводят обязательную COVID-вакцинацию для людей старше 60 лет (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 30 ноября, в Греции заявили, что сделают прививки от COVID-19 обязательными для людей в возрасте 60 лет и старше. Невакцинированных граждан этого возраста будут штрафовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На такой решительный шаг Греция пошла в рамках борьбы с очередной волной коронавируса в стране. Потому вакцинация станет обязательной для некоторых категорий населения.

Так, для невакцинированных граждан 60 лет и старше будет предусмотрен штраф в размере 100 евро. Эта мера будет применяться каждый месяц с 16 января и далее.

Отмечают, что около 63% населения Греции, составляющего приблизительно 11 миллионов человек, полностью вакцинированы.

"Мы концентрируем наши усилия на защите наших сограждан, и по этой причине их вакцинация отныне будет обязательной", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

По его словам, греки, которые не получили первую дозу вакцины, должны будут записаться на прием до 16 января.

К слову, в Греции в ноябре был зарегистрирован всплеск инфекций, при этом ежедневные случаи заболеваемости достигли рекордного уровня. Чтобы избежать такого роста заболеваемости в стране ввели карантинные ограничения. В частности, запретили непривитым людям посещать закрытые помещения, включая рестораны, кинотеатры, музеи и тренажерные залы, даже если у них был отрицательный результат теста на коронавирус.

Напомним, в Великобритании из-за появления нового штамма коронавируса "Омикрон" сокращают срок ревакцинации. Вместо повторной COVID-прививки через полгода, ее будут проводить каждые три месяца.

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