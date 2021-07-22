В Греции работников туризма без прививки будут регулярно тестировать на COVID

Заместитель министра гражданской обороны Греции Никос Хардалиас заявил, что работников сферу туризма, которые не будут вакцинированы, будут регулярно проходить тестирование на коронавирус. По его словам, они будут сдавать тесты дважды в неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini .

Согласно рекомендациям комитета при Министерстве здравоохранения Греции, работники сферы туризма должны сдавать один тест самопроверки и один экспресс-тест в неделю, чтобы отследить возможное заболевание.

Результаты тестов будут публиковать на цифровой платформе Ergani Министерства труда.

На прошлой неделе комиссия рекомендовала проводить два теста в неделю для невакцинированных работников в ресторанном секторе и в шести конкретных регионах с высокой вирусной нагрузкой.