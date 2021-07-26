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Греция будет вакцинировать детей с начала июля

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Греция , Понедельник 26 июля 2021 19:11
Греция будет вакцинировать детей с начала июля Фото: Греция будет вакцинировать подростков с начала июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство здравоохранения Греции объявило о начале вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет с начала июля. Сейчас в стране полный курс вакцинации прошла около половины населения страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам министра здравоохранения Греции Василиса Кикилиаса, уже с начала июля в стране позволят вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Известно, что прививка не будет обязательной для детей, впрочем министр призвал всех граждан страны не игнорировать предложение от Минздрава. В частности, около 30 тысяч приглашений уже были присланы подросткам возрастом от 15 до 17 лет.

Заметим, что сейчас в Греции полный курс вакцинации прошла почти половина населения страны.

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