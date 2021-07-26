Греция будет вакцинировать детей с начала июля
Фото: Греция будет вакцинировать подростков с начала июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министерство здравоохранения Греции объявило о начале вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет с начала июля. Сейчас в стране полный курс вакцинации прошла около половины населения страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам министра здравоохранения Греции Василиса Кикилиаса, уже с начала июля в стране позволят вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Известно, что прививка не будет обязательной для детей, впрочем министр призвал всех граждан страны не игнорировать предложение от Минздрава. В частности, около 30 тысяч приглашений уже были присланы подросткам возрастом от 15 до 17 лет.
Заметим, что сейчас в Греции полный курс вакцинации прошла почти половина населения страны.