В Грузии спрогнозировали начало новой волны коронавируса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online .

Пятая волна распространения коронавируса в Грузии начнется в конце ноября.



По его словам, если большая часть населения не будет вакцинирована, пятая волна будет тяжелой.

"Пятая волна обязательно будет по всему миру, в том числе и у нас. Если мы максимально привьемся, пятая волна будет относительно легкой. Если не привьемся - будет тяжелой. Следующую волну, скорее всего, следует ожидать в конце ноября, в декабре", - заявил Гамкрелидзе.