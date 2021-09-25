В Грузии спрогнозировали начало новой волны коронавируса
Фото: в Грузии спрогнозировали начало новой волны коронавируса (Getty Images)
В Грузии спрогнозировали начало новой волны коронавируса. Это заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.
Пятая волна распространения коронавируса в Грузии начнется в конце ноября.
По его словам, если большая часть населения не будет вакцинирована, пятая волна будет тяжелой.
"Пятая волна обязательно будет по всему миру, в том числе и у нас. Если мы максимально привьемся, пятая волна будет относительно легкой. Если не привьемся - будет тяжелой. Следующую волну, скорее всего, следует ожидать в конце ноября, в декабре", - заявил Гамкрелидзе.