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В Грузии сообщили о распространении британского штамма коронавируса: 50-70% от всех случаев

Новина українською → Грузия, Понедельник 12 апреля 2021 07:25
В Грузии сообщили о распространении британского штамма коронавируса: 50-70% от всех случаев Фото: в Грузии распространился британский штамм коронавируса (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

В Грузии сильно распространился британский штамм коронавируса. Он составляет 50-70% от всех случаев заболеваемости по стране.

Об этом заявил глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья здравоохранения Амиран Гамкрелидзе в эфире телеканала rustavi2.

По его словам, британский штамм коронавируса в Грузии составляет от 50% до 70% случаев от общего числа заболеваемости по стране.

"От 50 до 70% британского штамма циркулирует в стране, а также почти во всех европейских странах", - сказал чиновник.

Отметим, что в Грузии коронавирусом всего заболело 288 тысяч человек. При этом 11 апреля в стране выявлено 707 новых случаев заражения и 8 смертей. Население Грузии небольшое - меньше 4 миллионов человек. При этом, вакцинировали от коронавируса в Грузии уже 16 694 человека.

Напомним, Грузия присоединилась к странам, которые поддержали Украину из-за российской агрессии. Там выразили солидарность с нашей страной.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии заболел коронавирусом. Ираклий Гарибашвили переболел в легкой форме.

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