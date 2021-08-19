Губернатор Техаса получил положительный результат на COVID-19

Губернатор Техаса Грег Эбботт получил положительный результат теста на COVID-19, но чувствует себя отлично. Причина отменного здоровья губернатора в том, что он полностью вакцинирован от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Представитель команды губернатора Марк Майнер заявил, что Эббот изолировался в особняке губернатора в Остине и получал лечение моноклональными антителами. При этом, несмотря на положительный тест на коронавирус, он чувствует себя хорошо и не испытывает симптомов болезни.

"Губернатор Эбботт полностью вакцинирован от COVID-19, находится в хорошем состоянии и в настоящее время не испытывает никаких симптомов. Все, с кем губернатор был в тесном контакте сегодня, были уведомлены", - сказал Майнер.

Сам Эбботт в соцсетях опубликовал видео. Он отметил, что полная вакцинация от коронавируса "может быть одной из причин, по которой я действительно не чувствую никаких симптомов прямо сейчас. У меня нет ни лихорадки, ни болей, ни других симптомов".

Эбботт известен в США, как губернатор, который выступил против ношения маски для вакцинированных людей, несмотря на распространения в стране коронавируса "Дельта". Также отмечается, что его самого редко видели на публике в маске.

По информации издания, Эботт стал 11-м губернатором в США, который заболел COVID-19.