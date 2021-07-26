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Харьков открыл онлайн-запись на вакцинацию препаратом Pfizer

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Харьков, Понедельник 26 июля 2021 11:57
Харьков открыл онлайн-запись на вакцинацию препаратом Pfizer Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Харькове открылась онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer. Вакцинация доступна всем желающим старше 18 лет в пяти пунктах массовой вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сервиса helsi.me.

Сообщается, что в Харькове можно записаться в пункты массовой вакцинации и получить прививку вакциной Pfizer всем желающим от 18 лет. Пункты работают по адресам:

  • ул. Сумская, 56
  • ул. Полтавский шлях, 56
  • ул. Шатилова дача, 4
  • ул. Тринклера, 6
  • ул. Кооперативная, 28-А

Данные о записи - дата, время и номер бригады - можно посмотреть после записи в приложении Helsi. Эту же запись нужно будет показать на входе в центр вакцинации.

Приложение доступно в Google Play и App Store. Информация о сделанной прививке сохраняется в приложении.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве открыли запись на прививку вакциной Moderna в центре вакцинации.

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