В Харькове заняты все койки с кислородом для COVID-больных

В больницах Харькова заполнены все места с высокопотоковым кислородом, которые предназначены для пациентов с коронавирусом. Так, из 719 коек - заняты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместительницу директора Департамента здравоохранения Елену Головину во время брифинга, которую цитирует местное издание.

"На сегодня 1540 коек, и в стационаре находится 1149 пациентов. Были случаи, когда стояли "скорые". Но там вопрос решался куда направить, или в реанимацию, или можно положить на обычную койку, подключить к концентратору", - рассказала Головина.

По ее словам, до сих пор не существовало такой "патовой ситуации", чтобы не было мест.

"Мы все вопросы решали оперативно, и все больные, которых "скорая" привозила, госпитализировались в наши больницы", - отметила Головина.

Она отметила, что власти постоянно расширяют количество мест с кислородом.

"В 13-й больнице закончили монтаж кислородной трассы, доставили 113 коек, они работают в тестовом режиме. Идет монтаж новых кислородных точек, дополняем в 17-й больнице и рассматривается вопрос о расширении кислородных точек в 8-й больнице, которую открыли неделю назад ", - отметила чиновница.

Вместе с тем она подчеркнула, что в Харькове сейчас фиксируется снижение количества больных, поступающих в стационары, и число пациентов с подтвержденным COVID-19.