COVID в Харькове: стала известна причина нехватки кислорода в больницах
В больницах Харькова, где лечат пациентов с коронавирусом, не хватает коек с кислородом. Такая ситуация возникла потому, что в городе нет стационарной кислородной станции.
Об этом заявил исполняющий обязанности городского головы Игор Терехов в эфире политического ток-шоу "Право на владу".
По его словам, в 13-й инфекционной больнице, которая сейчас специализируется на лечении больных с COVID-19, действительно есть проблемы с кислородом. В городе нет кислородной станции, поэтому больницы вынуждены работать на кислородных бочках, которые взяли в аренду.
Вопрос о кислородной станции, которая так необходима городу, неоднократно поднимали городские власти. Обращались и в Харьковскую облгосадминистрацию, и в Министерство охраны здоровья.
"Этот вопрос поднимался уже неоднократно и мы просили Министерство охраны здоровья, чтоб они отреагировали на эту ситуацию", - говорит Игорь Терехов.
Терехов говорит, что проблему обеспечения больниц пытаются решить всеми возможными способами. Из городского бюджета выделили средства на двухмесячный запас медикаментов и закупили кислородные конденсаторы, но вопрос кислородной станции остается открытым.
Также он уточнил, что заполняемость койкомест по Харькову сейчас - на 75%.
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