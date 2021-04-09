В Харьковской области спрогнозировали, когда будет пик коронавируса
В Харьковской области еще не достигли пика коронавируса. Ожидают, что он будет через несколько недель.
Об этом заявила в эфире "Суспильне. Харкив" главный санитарный врач области Любовь Махота.
По ее словам, интенсивность эпидемиологического процесса еще нарастает, но этот процесс немного замедлился.
"На прошлой неделе мы фиксировали прирост количества заболевших в 31%, а за такой же период в прошлом месяце показатель достигал 36%. Мы понимаем, что через несколько недель ситуация выйдет на пик и после этого надеемся на постепенное снижение заболеваемости", - сказала Махота
Медик прогнозирует, что ограничения "красной" зоны, которой по показателям уже три дня соответствует город, могут продержаться не меньше месяца, прежде чем цифры вернутся к норме.
Напомним, исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что с 10 апреля в городе начнут действовать дополнительные карантинные ограничения. Ужесточение карантина не повлияет на работу харьковского метро.
Ранее местные власти говорили, что Харьков не намерен закрывать садики и отправлять 1-4 классы на дистанционное обучение, даже если попадет в "красную зону" карантина.