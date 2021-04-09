В Харьковской области спрогнозировали, когда будет пик коронавируса

В Харьковской области еще не достигли пика коронавируса . Ожидают, что он будет через несколько недель.

По ее словам, интенсивность эпидемиологического процесса еще нарастает, но этот процесс немного замедлился.

"На прошлой неделе мы фиксировали прирост количества заболевших в 31%, а за такой же период в прошлом месяце показатель достигал 36%. Мы понимаем, что через несколько недель ситуация выйдет на пик и после этого надеемся на постепенное снижение заболеваемости", - сказала Махота

Медик прогнозирует, что ограничения "красной" зоны, которой по показателям уже три дня соответствует город, могут продержаться не меньше месяца, прежде чем цифры вернутся к норме.