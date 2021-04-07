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Херсонская область приближается к пиковым нагрузкам по COVID

Новина українською → Херсон, Среда 07 апреля 2021 12:59
Херсонская область приближается к пиковым нагрузкам по COVID Фото: ситуация с COVID в Херсонской области ухудшается (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Ситуация с коронавирусом в Херсонской области ухудшается, регион приближается к пиковым нагрузкам по заболеваемости и госпитализациям. При этом он до сих пор находится в "желтой зоне".

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич.

По его словам, число инфицированных и смертность растут в связи с циркуляцией новых более заразных штаммов, миграцией населения и невозможностью ужесточить карантин из-за "желтой зоны". Он также отметил, что люди из "красного" Николаева массово посещают херсонские ТРЦ и развлекательные заведения.

"К сожалению, это безответственное поведение ставит под угрозу жизнь и здоровье нас всех! Мы вплотную приближаемся к так называемым "пиковым нагрузкам" и по уровню заболеваемости, и по уровню госпитализации. Впереди несколько недель тяжелых испытаний", - добавил Ромаскевич.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях улучшается и регионы могут выйти из "красной зоны" с максимальными карантинными ограничениям.

А ученые из Национальной академии наук полагают, что Украина выходит на плато заболеваемости COVID в ходе третьей волны.

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