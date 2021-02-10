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Кто хочет вакцинироваться от коронавируса: будет карта спроса в регионах

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 11:31
Кто хочет вакцинироваться от коронавируса: будет карта спроса в регионах Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в стране готовят карту спроса тех, кто хочет вакцинироваться от коронавирус. Будут принимать электронные заявки.

Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

По его словам, через портал "Дия" можно подать заявку.

"Мы начали прием электронных заявлений от украинцев, которые планируют прививаться. Так мы можем сформировать спрос в регионах", - считает он.

Министр отметил, что будет карта спроса в регионах. Так можно будет, в частности, сформировать дату записи на вакцинацию, считает он.

Напомним, в Министерстве здравоохранения анонсировали старт массовой вакцинации украинцев с 15 февраля.

Как сообщалось ранее, в Украине после получения вакцины от коронавируса начнется первый этап вакцинации. В Министерстве здравоохранения заверили, что доступ к вакцинам будет у всех.

Отметим, украинцы, которые переболели COVID-19, не получат прививки от болезни в первой волне вакцинации.

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