Хорватия заявила об успешном испытании европейского COVID-паспорта

Власти Хорватии объявили об успешном тестировании европейского COVID-паспорта . В ближайшее время будут определены правила их выдачи и применения.

Божинович отметил, что прошло успешное тестирование технического решения передачи информации с COVID-паспортов на цифровой шлюз системы. "Было подтверждено, что все ключевые компоненты хорватской системы работают и готовы начать выдачу сертификатов, которая запланирована на начало июня", - уточнил он.

По его словам, система генерирует QR-коды для всех типов сертификатов - о вакцинации, тестировании и перенесенной болезни. Также успешно прошел обмен открытыми ключами с другими странами-членами ЕС, что позволяет проверять через приложение сертификаты других государств.

Отмечается, что рабочая группа правительства в ближайшее время определит правила для выдачи сертификатов гражданам страны, а также синхронизирует идентичность сертификатов с требованиями ЕС, подготовит коммуникационные и информационные материалы, касающиеся применения сертификатов.

Вице-премьер также объявил о возможном ослаблении эпидемиологических мер с 1 июня. "Учитывая, что число больных коронавирусом в последние дни сокращается, ведется соответствующая подготовка к возможному ослаблению эпидемиологических мер с 1 июня, поэтому в ближайшие дни будут реализованы пилотные проекты различных мероприятий", - добавил он.