Хорватия заявила об успешном испытании европейского COVID-паспорта
Власти Хорватии объявили об успешном тестировании европейского COVID-паспорта. В ближайшее время будут определены правила их выдачи и применения.
Об этом заявил вице-премьер страны Давор Божинович, передает издание Total Croatia News.
Божинович отметил, что прошло успешное тестирование технического решения передачи информации с COVID-паспортов на цифровой шлюз системы. "Было подтверждено, что все ключевые компоненты хорватской системы работают и готовы начать выдачу сертификатов, которая запланирована на начало июня", - уточнил он.
По его словам, система генерирует QR-коды для всех типов сертификатов - о вакцинации, тестировании и перенесенной болезни. Также успешно прошел обмен открытыми ключами с другими странами-членами ЕС, что позволяет проверять через приложение сертификаты других государств.
Отмечается, что рабочая группа правительства в ближайшее время определит правила для выдачи сертификатов гражданам страны, а также синхронизирует идентичность сертификатов с требованиями ЕС, подготовит коммуникационные и информационные материалы, касающиеся применения сертификатов.
Вице-премьер также объявил о возможном ослаблении эпидемиологических мер с 1 июня. "Учитывая, что число больных коронавирусом в последние дни сокращается, ведется соответствующая подготовка к возможному ослаблению эпидемиологических мер с 1 июня, поэтому в ближайшие дни будут реализованы пилотные проекты различных мероприятий", - добавил он.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что сертификаты COVID-19 для путешествий будут готовы к лету. Этот документ позволит вакцинированным людям и тем, кто вылечился от COVID-19 или имеющим отрицательный результат тестов, пересекать границ
Напомним, в июне в ЕС планируют запустить систему COVID-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренными в ЕС препаратами. Пока таких вакцин в ЕС четыре - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.
Отметим, правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса.