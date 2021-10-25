Хватит на несколько часов. В Чернигове заявили о критической ситуации с кислородом

Руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар заявил о критической ситуации с кислородом для COVID-пациентов в медучреждениях города. По его словам, кислорода осталось всего на несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета .

Как пояснил Кухар, поставщик из-за проблем с украинскими заводами, которые производят кислород, не может выполнять контракт в полном объеме. Следствием этого является то, что поставки кислорода задерживаются.

"На сегодня в COVID-больницах города сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов. Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. При том неизвестно в какое именно время суток эта поставка состоится", - сказал он.

Кухар отметил, что проблему с нехваткой кислорода сейчас решают с помощью кислородной станции и кислородных концентраторов.

"Самые тяжелые пациенты переведены на кислородные станции в обеих больницах, поэтому все необходимое, что касается оказания медицинской помощи, мы делаем. В черниговских больницах сейчас находятся 317 пациентов с диагнозом COVID. Из них на кислородной поддержке - 218 человек, на ИВЛ - 9 пациентов", - рассказал руководитель больницы.