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Хватит на несколько часов. В Чернигове заявили о критической ситуации с кислородом

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Чернигов, Понедельник 25 октября 2021 18:38
Хватит на несколько часов. В Чернигове заявили о критической ситуации с кислородом Фото: в Чернигове заканчивается кислород в COVID-больницах (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар заявил о критической ситуации с кислородом для COVID-пациентов в медучреждениях города. По его словам, кислорода осталось всего на несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

Как пояснил Кухар, поставщик из-за проблем с украинскими заводами, которые производят кислород, не может выполнять контракт в полном объеме. Следствием этого является то, что поставки кислорода задерживаются.

"На сегодня в COVID-больницах города сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов. Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. При том неизвестно в какое именно время суток эта поставка состоится", - сказал он.

Кухар отметил, что проблему с нехваткой кислорода сейчас решают с помощью кислородной станции и кислородных концентраторов.

"Самые тяжелые пациенты переведены на кислородные станции в обеих больницах, поэтому все необходимое, что касается оказания медицинской помощи, мы делаем. В черниговских больницах сейчас находятся 317 пациентов с диагнозом COVID. Из них на кислородной поддержке - 218 человек, на ИВЛ - 9 пациентов", - рассказал руководитель больницы.

Напомним, в Украине приостановили работу заводы, производящие кислород. Еще один производитель имеет технические неисправности.

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