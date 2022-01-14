Имеем осторожный оптимизм: в ВОЗ сообщили, когда COVID может стать эндемичным

Со временем пандемия коронавируса перейдет в фазу эндемии. Это произойдет лишь при достаточном уровне вакцинации.

По словам члена Исполнительного совета Европейского регионального бюро ВОЗ и директора программ здравоохранения Нино Бердзули, пока невозможно предсказать, когда пандемия перейдет в фазу эндемии.

"Это будет возможно. У нас есть осторожный оптимизм, когда уровень вакцинации повысится, тогда потенциально существует возможность перехода пандемии в эндемическую фазу. Это требует вакцинной защиты и естественного иммунитета. Минимум 80-85% населения страны должно быть вакцинировано, поэтому мы не можем достичь этой цели. Нам нужно проявить солидарность с вакцинами", - отметила Бердзули.

Бердзули добавила, что сегодня в мире есть страны, где уровень вакцинации охватывает лишь 1% от всего населения. В то же время есть и другие страны, которые уже ввели бустерную прививку.