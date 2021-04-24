В Индии в COVID-больницах не хватает кислорода: врачи грозятся не принимать больных

В Индии, которая второй день бьет рекорды по заболеваемости COVID-19 , в больницах не хватает кислорода для лечения больных. Врачи грозятся не принимать новых пациентов.

Медики пишут в социальные сети и умоляют правительство пополнить запасы кислорода в больницы, иначе они прекратят прием новых пациентов.

Одна из крупных сетей частных больниц в Нью-Дели Max Hospital написала в Твиттере, что в одном из ее учреждений остался только часовой запас кислорода. Двумя днями ранее они подали петицию в Высший суд Дели, заявив, что у них заканчивается кислород.

В правительстве говорят, что начали перевозить баллонны с кислородом поездами. Также в оенно-воздушные силы начали доставлять кислородные баллоны и другое оборудование в районы, где они были необходимы. Также известно, что в Нью-Дели перевезли медперсонал для борьбы с коронавирусом.

В правительстве объясняют, что у них есть запасы кислорода на заводах, но эти заводы располагаются далеко от мест, где кислород так нужен.

"Мы увеличили производство, так как потребление кислорода стремительно растет. Но у нас есть ограничения, и самая большая проблема сейчас - это доставить его туда, где это необходимо", - сказал президент Всеиндийской ассоциации производителей промышленных газов Сакет Тику.