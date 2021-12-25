В Индии начали вакцинировать от коронавируса подростков с 15 лет

В Индии разрешили вакцинировать от коронавируса подростков с 15 лет. Они смогут получить прививки после Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Премьер-министр Нарендра Моди объявил в субботу, что 3 января Индия начнет вакцинацию молодых людей в возрасте 15 лет и старше, чтобы противостоять вызову "Омикрона".

"Проанализировав международную ситуацию и нашу кампанию вакцинации против COVID-19 за последние одиннадцать месяцев, наши ученые сегодня приняли важные решения", - заявил Моди.

Он отметил, что 61% взрослого населения полностью вакцинированы в Индии от коронавируса.

"Мы очень рано осознали важность вакцинации, поэтому более 61% взрослых смогли получить две дозы, а 90% - хотя бы одну дозу", - заявил премьер-министр.