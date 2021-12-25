ru ua
Вс, 26 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Индии начали вакцинировать от коронавируса подростков с 15 лет

Новина українською →
Индия, Суббота 25 декабря 2021 23:39
В Индии начали вакцинировать от коронавируса подростков с 15 лет Фото: в Индии начали вакцинировать подростков (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Индии разрешили вакцинировать от коронавируса подростков с 15 лет. Они смогут получить прививки после Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Премьер-министр Нарендра Моди объявил в субботу, что 3 января Индия начнет вакцинацию молодых людей в возрасте 15 лет и старше, чтобы противостоять вызову "Омикрона".

"Проанализировав международную ситуацию и нашу кампанию вакцинации против COVID-19 за последние одиннадцать месяцев, наши ученые сегодня приняли важные решения", - заявил Моди.

Он отметил, что 61% взрослого населения полностью вакцинированы в Индии от коронавируса.

"Мы очень рано осознали важность вакцинации, поэтому более 61% взрослых смогли получить две дозы, а 90% - хотя бы одну дозу", - заявил премьер-министр.

Также он отметил, что лица, осуществляющие уход, и люди в возрасте 60 лет и старше также смогут получить "профилактическую дозу" через неделю.

Напомним, что в Индии отменили празднование Рождества и Нового года из-за штамма "Омикрон". Массовых гуляний в этом году не будет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе