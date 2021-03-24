В Индии обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией

Минздрав Индии объявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией. Пока неизвестно, связано ли это с ростом случаев коронавируса в стране.

"Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией выявлены в Индии, они были обнаружены в недостаточном количестве для объяснения или установления прямой связи с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах", - сообщили в Минздраве страны.

Количество инфицированных коронавирусом в Индии достигло 11 734 058. Страна занимает третье место в мире (после США и Бразилии) по числу заразившихся.

Напомним, в украинском Минздраве заявили, что в Украине циркулирует мутация "британского" штамма коронавируса. Этот вирус в три раза заразнее, более агрессивный и поражает молодых людей.

Напомним, в Европейском союзе заявили, что пока не готовы делиться вакцинами с бедными странами. Этот вопрос могут рассмотреть только после улучшения ситуации с производством вакцин для ЕС.

В ВОЗ раскритиковали богатые страны из-за неравного распределения вакцин от коронавируса.