В Индии умерли более 20 COVID-пациентов на ИВЛ из-за утечки кислорода
В больнице индийского штата Махараштра погибли по меньшей мере 24 пациента с COVID-19, которые были на искусственной вентиляции легких. В медучреждении произошла утечка кислорода из цистерны.
Об этом сообщает NDTV.
В связи с утечкой подача кислорода пациентам была приостановлена примерно на полчаса.
Погибшие были подключены к аппаратам ИВЛ и требовали постоянной подачи кислорода под давлением.
В больнице на момент аварии находилось около 150 пациентов, которым был необходим кислород.
#WATCH An Oxygen tanker leaked while tankers were being filled at Dr Zakir Hussain Hospital in Nashik, Maharashtra. Officials are present at the spot, operation to contain the leak is underway. Details awaited. pic.twitter.com/zsxnJscmBp— ANI (@ANI) April 21, 2021
"22 COVID-19 patients in Nashik hospital die after oxygen tanker leaks" https://t.co/DNQosAPXBV— Dr. Kamal (@kamal_naishad) April 21, 2021
Напомним, Индия столкнулась с четвертой волной коронавируса. Ситуация в стране напряженная. Это может сказаться на поставках вакцин в другие страны.
В Нью-Дели столкнулись с нехваткой больничных коек и нехваткой кислорода для больных COVID-19.
Ранее сообщалось, что Индия приостановила экспорт на лекарство от коронавируса. Это связано с тем, что сейчас эти лекарства необходимы населению Индии.