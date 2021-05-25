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В Индии зафиксирован самый низкий рост ежедневных случаев COVID-19 с 14 апреля

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Вторник 25 мая 2021 10:46
В Индии зафиксирован самый низкий рост ежедневных случаев COVID-19 с 14 апреля Фото: в Индии зафиксировали снижение количества больных коронавирусом (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Во вторник в Индии зарегистрировано 196 427 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. Это является самым низким ежедневным ростом числа инфекций с 14 апреля.

Об этом сообщает Reuters.

Так, за сутки в стране умерли 3 511 человек.

Согласно данным министерства здравоохранения, общее количество заболевших в стране сейчас составляет 26,95 миллиона человек, а общее число смертельных случаев составляет 307 231 человек.

Напомним, 17 мая Индия пережила новый самый смертоносный день пандемии COVID-19. За последние сутки от болезни погибло 4329 человек.

РБК-Украина писало, что двойная доза вакцины от COVID-19 почти так же эффективна против быстрораспространяющегося варианта коронавируса, который впервые был выявлен в Индии, как и против доминирующего штамма в Великобритании.

Ранее сообщалось, что в Индии врачи борются со смертельной болезнью, которая возникает у пациентов с COVID-19.

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