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Индия четвертый день подряд бьет антирекорды заболеваемости COVID

Новина українською → Дели, Воскресенье 25 апреля 2021 11:16
Индия четвертый день подряд бьет антирекорды заболеваемости COVID Фото: в Индии очередной суточный антирекорд по COVID (facebook com thehindu)
Автор: РБК-Украина

Ситуация с коронавирусом в Индии остается крайне тяжелой, в стране четвертый день подряд фиксируют антирекорды заболеваемости. Население призывают вакцинироваться от COVID.

Об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди, передает Reuters.

Сообщается, что за минувшие сутки в Индии заболел еще 349 691 человек - четвертый подряд антирекорд суточной заболеваемости.

"Мы были уверены, наше настроение поднялось после успешной борьбы с первой волной, но нынешний шторм просто потряс нацию", - заявил Моди.

Заболеваемость в Индии растет на фоне ослабления карантинных мер, которые разрешили большие религиозные и политические собрания. Местные больницы уже не могут справиться с наплывом пациентов.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада ввела временный запрет на пассажирское авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в этих странах. Ограничение будет действовать в течение 30 дней.

Также сообщалось, что в столице Индии 25 пациентов с COVID умерли в больнице из-за нехватки кислорода.

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