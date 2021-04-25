Индия четвертый день подряд бьет антирекорды заболеваемости COVID
Ситуация с коронавирусом в Индии остается крайне тяжелой, в стране четвертый день подряд фиксируют антирекорды заболеваемости. Население призывают вакцинироваться от COVID.
Об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди, передает Reuters.
Сообщается, что за минувшие сутки в Индии заболел еще 349 691 человек - четвертый подряд антирекорд суточной заболеваемости.
"Мы были уверены, наше настроение поднялось после успешной борьбы с первой волной, но нынешний шторм просто потряс нацию", - заявил Моди.
Заболеваемость в Индии растет на фоне ослабления карантинных мер, которые разрешили большие религиозные и политические собрания. Местные больницы уже не могут справиться с наплывом пациентов.
Напомним, ранее сообщалось, что Канада ввела временный запрет на пассажирское авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в этих странах. Ограничение будет действовать в течение 30 дней.
Также сообщалось, что в столице Индии 25 пациентов с COVID умерли в больнице из-за нехватки кислорода.