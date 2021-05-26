ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Индия изучит эффективность COVID-вакцин AstraZeneca и отечественной Covaxin

Новина українською →
Индия, Среда 26 мая 2021 18:28
Индия изучит эффективность COVID-вакцин AstraZeneca и отечественной Covaxin Фото: в Индии проведут исследование по нескольким вакцинам (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Главное ведомство здравоохранения Индии начнет на следующей неделе исследование эффективности вакцины против коронавируса AstraZeneca и отечественной Covaxin. Последняя была разработана местной компанией Bharat Biotech и Индийским советом медицинских исследований (ICMR).

Об этом Reuters 26 мая сказал Тарун Бхатнагар из Национального института эпидемиологии (NIE) в Ченнаи, который возглавит исследование.

ICMR проведет осморт 3000-5000 человек в возрасте старше 45 лет, из них до 80% составляют те, кто получил вакцину AstraZeneca, изготовленную местным Институтом сыворотки крови в Индии. Остальные получат Covaxin.

"Главная цель - выяснить, предотвращает ли вакцина тяжелое заболевание", - сказал Тарун Бхатнагар.

Людей с отрицательным тестом сравнят с теми, кто получил положительный результат. Ученые попытаются выявить тех, у кого есть симптомы, а также тех, кто был госпитализирован или имеет тяжелые заболевания.

Исследование также сравнит эффективность одной дозы прививки вакциной AstraZeneca с эффектом от введения двух.

Ранее сообщалось, что индийская компания Biological E. будет производить вакцину против коронавируса компании Johnson & Johnson. Предполагается также параллельное изготовление собственной вакцины, которая пока не прошла всех клинических испытаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19