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Индия второй день подряд фиксирует более 4 тысяч смертей от COVID-19

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Индия, Четверг 13 мая 2021 13:47
Индия второй день подряд фиксирует более 4 тысяч смертей от COVID-19 Фото: в Индии второй день подряд фиксируют более 4 тысяч смертей от COVID-19 (twitter.com/msisodia)
Автор: Андрей Василюк

Индия 13 мая зафиксировала более 4 тысяч смертей от COVID-19 второй день подряд. Согласно данным министерства здравоохранения, за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 4 120 смертей от коронавируса и 362 727 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ситуация особенно сложная в сельских районах Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии с населением более 230 миллионов.

Напомним, в Индии произошла масштабная вспышка коронавируса. Там циркулирует опасный штамм коронавируса с тройной мутацией.

В начале мая Украина закрыла въезд в страну из Индии для предотвращения распространения индийского штамма COVID.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) переквалифицировала очень заразен вариант коронавирус с тройной мутацией, что распространяется в Индии на "вариант беспокойство". Организация подчеркнула, что этот штамм стал глобальной угрозой для здоровья.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии. По его словам, он более агрессивен, чем штаммы из ЮАР и Великобритании.

Как писало РБК-Украина, Украина предоставит Индии гуманитарную помощь для борьбы со вспышкой коронавируса. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский 7 мая.

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