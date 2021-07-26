В индийском городе вакцинировали 100% взрослых: власти заговорили о туризме
В индийском городе Кхаджурахо (штат Мадхья-Прадеш) вакцинировали всех взрослых. Власти заговорили о больших перспективах в индустрии туризма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The print.
В индийском городе Кхаджурахо все люди в возрасте 18 лет и старше были вакцинированы от коронавируса. Это 13 659 человек. Об этом рассказал главный министр Шиврадж Сингх Чухан.
По словам министра, полная вакцинация заставляет с оптимизмом смотреть на индустрию туризма. Местные жители начали посещать храмовый город после того, как утихла вторая волна COVID-19.
Турагент из Кхаджурахо Аджай Кашьяп считает, что туристический бизнес в этом районе сейчас расцветает.
"Во время пандемии все большие и маленькие отели в Кхаджурахо были полностью закрыты, поскольку местный гостиничный бизнес зависит от посетителей извне. Теперь, поскольку город на 100 процентов вакцинирован, мы можем ожидать некоторого притока туристов в ближайшие дни", - сказал он.
Напомним, что Индия поборола самую большую волну коронавируса. Это дает ей возможность поделиться вакцинами с другими странами.