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В индийском городе вакцинировали 100% взрослых: власти заговорили о туризме

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Индия, Понедельник 26 июля 2021 04:59
В индийском городе вакцинировали 100% взрослых: власти заговорили о туризме Фото: в индийском городе Кхаджурахо вакцинировали всех взрослых (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В индийском городе Кхаджурахо (штат Мадхья-Прадеш) вакцинировали всех взрослых. Власти заговорили о больших перспективах в индустрии туризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The print.

В индийском городе Кхаджурахо все люди в возрасте 18 лет и старше были вакцинированы от коронавируса. Это 13 659 человек. Об этом рассказал главный министр Шиврадж Сингх Чухан.

По словам министра, полная вакцинация заставляет с оптимизмом смотреть на индустрию туризма. Местные жители начали посещать храмовый город после того, как утихла вторая волна COVID-19.

Турагент из Кхаджурахо Аджай Кашьяп считает, что туристический бизнес в этом районе сейчас расцветает.

"Во время пандемии все большие и маленькие отели в Кхаджурахо были полностью закрыты, поскольку местный гостиничный бизнес зависит от посетителей извне. Теперь, поскольку город на 100 процентов вакцинирован, мы можем ожидать некоторого притока туристов в ближайшие дни", - сказал он.

Напомним, что Индия поборола самую большую волну коронавируса. Это дает ей возможность поделиться вакцинами с другими странами.

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