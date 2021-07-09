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В Индонезии вакцинированные Sinovac медики получат прививку препаратом Moderna

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Индонезия, Пятница 09 июля 2021 16:30
В Индонезии вакцинированные Sinovac медики получат прививку препаратом Moderna Фото: врачей в Индонезии будут прививать препаратом Moderna после полного курса Sinovac (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Медицинских работников Индонезии будут вакцинировать препаратом Moderna после полного курса Sinovac. Медицинская ассоциация страны ставит под сомнение китайскую вакцину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным медицинской ассоциации Индонезии, с около 1000 погибших медицинских работников, более десяти человек были полностью вакцинированы китайским препаратом Sinovac, что вызывает новые опасения относительно эффективности вакцины.

По словам министра здравоохранения буди Гунади Садыкина, правительство страны планирует в третий раз вакцинировать почти 1,5 миллиона медработников. Однако, на этот раз будет использоваться американский препарат Moderna.

"Третий укол будет сделан только медицинским работникам, потому что медработники ежедневно подвергаются высокому риску заражения вирусом", - отметил министр.

Буди Гунади Садыкин добавил, что в ближайшие дни в Индонезию будет транспортировано около 4 млн вакцин Moderna от США.

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