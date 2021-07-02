Индонезия вводит жесткий карантин: больницы переполнены, за кислородом - очереди

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент страны Джоко Видодо заявил в четверг, что Индонезия введет чрезвычайные меры с 3 до 20 июля, чтобы сдержать рост количества случаев коронавируса, который создает нагрузку на медицинскую систему.

"Я уверен, что при сотрудничестве всех нас и милости Бога мы сможем подавить передачу COVID-19 и быстро восстановить жизни людей", - сказал он.

С 3 июля на территории густонаселенного острова Ява и курортного острова Бали введут экстренные меры, направленные на сокращение количества случаев заражения вирусом в день до менее 10 000. Они включают более жесткие ограничения на передвижение и авиаперелеты, запрет на питание в ресторанах и закрытие второстепенных офисов.

По истечению трех недель будут подведены итоги по заболеваемости. Карантинные ограничения быть продлены, если после 20 июля заболеваемость не снизится.

Кроме того, министр здравоохранения Буди Гунади Садикин пообещал усилить тестирование и вакцинацию от коронавируса. По его словам, скоро в страну прибудет 4 млн доз вакцины Moderna.

В течение последней недели Индонезия столкнулась с 24 836 новыми инфекциями и 504 смертельными случаями от коронавируса. Рост заболеваемости в стране связывают со штаммом "Дельта".

Сейчас на острове Ява в Индонезии переполнены больницы. В столице страны, Джакарте, некоторые отделения неотложной помощи были переведены в палатки, установленные на парковках больниц. Люди выстраиваются в очереди, чтобы купить кислородные баллоны для больных родственников. Заполняемость койко-мест в больницах Джакарты на этой неделе составила 93%.