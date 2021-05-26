Иностранные дипломаты и педагоги: кого будут вакцинировать новой партией Pfizer
Фото: вакцину Pfizer получат четыре группы населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Украине прибыло 117 тысяч доз вакцины Comirnaty против коронавируса производства Pfizer-BioNTech. Ее направят на вакцинацию четырех групп населения.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Вакцину из этой партии используют для прививки:
- работников сферы образования;
- лиц с первого и второго этапа, в частности медиков, которые не прививались ранее;
- военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников структур государственной безопасности;
- представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.
Всего до конца этой недели в страну доставят 167 310 доз этого препарата.
Ранее сообщалось, что правительство Украины прорабатывает механизм введения обязательной вакцинации от коронавируса для учителей.
Напомним, до этого в Украину поступили две партии вакцины Pfizer, но по глобальному механизму COVAX.