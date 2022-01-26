ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Исключение из правил. Отправят ли садики и младшую школу на удаленку из-за вспышки COVID

Новина українською →
Среда 26 января 2022 11:47
Исключение из правил. Отправят ли садики и младшую школу на удаленку из-за вспышки COVID Фото: детсады и начальная школа продолжат работать в обычном режиме (John Moore/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Из-за новой вспышки коронавируса в Украине рекомендуется перевести на дистанционное обучение учеников 5-11 классов. В то же время детсады и начальные классы могут продолжить работу в обычном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки.

"Независимо от эпидемической ситуации, посещение учебных заведений соискателями дошкольного образования, учащимися специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений среднего общего образования разрешается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство образования и науки направило учебным заведениям письма, в которых говорится о том, что 5-11 классы рекомендуется перевести на дистанционное обучение минимум на две недели.

Также рекомендуется перейти на удаленку в колледжах и университетах.

Сегодня стало известно, что в Херсонской области с 27 января учеников старших и младших классов переводят на дистанционное обучение. Удаленка вводится и в ряде других регионов, в частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях и так далее.

Читайте РБК-Украина в Google News
школа детский сад Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе