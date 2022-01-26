Исключение из правил. Отправят ли садики и младшую школу на удаленку из-за вспышки COVID

Из-за новой вспышки коронавируса в Украине рекомендуется перевести на дистанционное обучение учеников 5-11 классов. В то же время детсады и начальные классы могут продолжить работу в обычном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки.

"Независимо от эпидемической ситуации, посещение учебных заведений соискателями дошкольного образования, учащимися специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений среднего общего образования разрешается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство образования и науки направило учебным заведениям письма, в которых говорится о том, что 5-11 классы рекомендуется перевести на дистанционное обучение минимум на две недели.

Также рекомендуется перейти на удаленку в колледжах и университетах.

Сегодня стало известно, что в Херсонской области с 27 января учеников старших и младших классов переводят на дистанционное обучение. Удаленка вводится и в ряде других регионов, в частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях и так далее.