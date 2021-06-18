В Испании с 26 июня отменят требование носить маски на улице

Правительство Испании приняло решение отменить обязательное требование по ношению защитных масок на улице. Мера будет отменена со следующей субботы, 26 июня.

"Мы собираемся предложить испанскому обществу, чтобы со следующей субботы, 26 июня, ношение маски в открытых местах не было обязательным", - заявил он.

Издание отмечает, что решение правительства было принято после того, как десять общин обратились к исполнительной власти с просьбой перейти к этому сценарию.

"Наши улицы, наши лица в ближайшие дни обретут нормальный вид. Мы снова будем наслаждаться жизнью на улице без масок. Радость жизни испанского общества и общества - это радость жизни правительства Испании", - подчеркнул премьер Испании.