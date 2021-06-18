В Испании с 26 июня отменят требование носить маски на улице
Правительство Испании приняло решение отменить обязательное требование по ношению защитных масок на улице. Мера будет отменена со следующей субботы, 26 июня.
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает испанское издание El Mundo.
"Мы собираемся предложить испанскому обществу, чтобы со следующей субботы, 26 июня, ношение маски в открытых местах не было обязательным", - заявил он.
Издание отмечает, что решение правительства было принято после того, как десять общин обратились к исполнительной власти с просьбой перейти к этому сценарию.
"Наши улицы, наши лица в ближайшие дни обретут нормальный вид. Мы снова будем наслаждаться жизнью на улице без масок. Радость жизни испанского общества и общества - это радость жизни правительства Испании", - подчеркнул премьер Испании.
Напомним, с 7 июня Испания открылась для иностранных туристов. При этом правительство заявило, что в страну будут пускать путешественников, которые привились вакцинами от коронавируса, утвержденными в ЕС и ВОЗ. Таким образом, в Испанию будут пускать привитых китайской вакциной туристов.