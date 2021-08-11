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Испания начинает тестирование собственной COVID-вакцины на людях

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Испания , Среда 11 августа 2021 19:21
Испания начинает тестирование собственной COVID-вакцины на людях Фото: Испания начинает тестирование собственной COVID-вакцины на людях (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Испания начинает первый этап клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса, которую разработала компания Hipra. Препарат планируют проверить на его безопасность, иммуногенность и эффективность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на EurActiv.

В рамках первого этапа клинических испытаний новой вакцины, компания Hipra будет проверять ее эффективность на десятках участников эксперимента.

Лаборатория отмечает, что в случае положительного результата, она сможет изготовить до 400 млн доз препарата в 2022 году и 1,2 миллиарда в 2023 году.

Добавим, что сегодня Hipra работает над двумя вакцинами. Одна из них разрабатывается на технологии матричной РНК, которая используется во время изготовления Pfizer и Moderna. Другая же использует рекомбинантный белок, как и препарат Novavax.

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