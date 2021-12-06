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В Италии начали действовать новые карантинные ограничения для невакцинированных от COVID

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Италия, Понедельник 06 декабря 2021 11:16
В Италии начали действовать новые карантинные ограничения для невакцинированных от COVID Фото: в Италии начали действовать карантинные ограничения для невакцинированных (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

С понедельника, 6 декабря, в Италии началидействовать жесткие коронавирусные ограничения. Прежде всего новые правила касаются невакцинированных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

С этого дня граждане, которые не получили прививки от COVID, не смогут посещать закрытые общественные места: рестораны/кафе/бары, кинотеатры, клубы. Также им запрещено посещать футбольные матчи на стадионе, концерты и другие места.

Также ужесточаются правила в общественном транспорте и гостиницах. COVID-сертификат теперь необходим для поездок в местро, ​​автобусах и пригородных поездах. Ранее его нужно было предъявить только для путешествий в поездах дальнего сообщения.

Однако новые правила не касаются тех, кто выздоровел от COVID-19. Кроме того, от требований освобождены дети до 12 лет, потому что они не могут быть привиты. Вакцинация для детей в стране стартует с 16 декабря.

С 15 декабря начнет действовать требование обязательных прививок для работников школ, а также полицейских и военнослужащих. Медработники должны были вакцинироваться еще до апреля.

Ограничения будут действовать до 15 января.

Напомним, в Румынии правительство решило ввести дополнительные меры для въезжающих в страну. Это произошло после подтверждения штамма коронавируса "Омикрон" у двух граждан.

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