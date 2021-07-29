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В Италии объявили о четвертой волне коронавируса

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Италия, Четверг 29 июля 2021 18:53
В Италии объявили о четвертой волне коронавируса Фото: в Италии объявили о четвертой волне коронавируса (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Италии объявило о четвертой волне пандемии коронавируса в стране. В стране растут новые случаи заболевания, смертей и госпитализаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

На минувшей неделе в Италии зафиксировали увеличение случаев заражения коронавируса на 64%, на 14,5% увеличилось количество пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии.

За последние сутки в стране было выявлено 6 171 новый случай коронавируса. Вчера их число составило 5 696.

Издание отмечает, что в период с 21 по 27 июля в Италии снова зафиксировали увеличение числа смертей от последствий заражения коронавирусом. До этого в течение 15 недель подряд этот показатель в Италии снижался.

Так, за вчера в стране умерли 19 человек, а сутками ранее 15.

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