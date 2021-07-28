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В Италии одобрили вакцинацию подростков препаратом Moderna

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Италия, Среда 28 июля 2021 15:05
В Италии одобрили вакцинацию подростков препаратом Moderna Фото: В Италии одобрили вакцинацию подростков препаратом Moderna (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В Италии регулирующие органы одобрили использование вакцины от COVID-19 компании Moderna для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Так, вакцина стала второй в стране, которой разрешили прививать подростков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Итальянское агентство по лекарственным средствам AIFA сообщило, что одобрило вакцину Spikevax для подростков, полностью согласившись с рекомендацией Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) от 23 июля.

"Имеющиеся данные демонстрируют эффективность и безопасность вакцины также для субъектов этой возрастной группы", - говорится в заявлении AIFA.

Некоторые европейские страны говорят, что вакцинация детей важна для достижения стадного иммунитета, поскольку высококонтагиозный "Дельта" штамм продолжает распространяться.

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