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В Италии впервые с апреля более 2 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

Автор: Роман Тверденко

В Италии за минувшие сутки зафиксировали 2548 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый большой показатель с 25 апреля.

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Об этом сообщает Rai.

В последний раз в Италии более 2 тысяч случаев было зафиксировано 29 апреля - 2086.

Также зафиксировано 24 смерти от COVID-19 за сутки. Всего в Италии за период пандемии обнаружено 317 409 случаев, 35 918 человек умерли.

Весной Италия одной из первых столкнулась с пандемией коронавируса. Во время пика первой волны в стране фиксировали более 6 тысяч случаев ежедневно.

Напомним, в Украине утром в четверг стало известно о рекордном приросте - 4069 случаев.

Кроме этого, Украину вновь поделили на зоны карантина. Киев остался в "желтой" зоне, а в "красную" отправлены Тернополь и Канев.

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