В Италии зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом

В Италии зарегистрировали 44 595 новых случаев COVID-19 за последние сутки. Это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ansa .

Предыдущим рекордом было 40 902 заражения, которые зарегистрировали 13 ноября 2020 года.

За последние сутки 168 человек в Италии скончались от коронавируса. Хотя эта цифра чрезвычайно высока, это меньше чем 550 смертей от коронавируса, зафиксированные 13 ноября 2020 года.

В четверг 1 023 пациента с COVID-19 находились в отделениях интенсивной терапии и 8 722 пациента - в обычных больничных палатах - по сравнению с 3230 и 30 914 пациентами соответственно по состоянию на 13 ноября 2020 года.