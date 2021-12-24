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В Италии зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом

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Италия, Пятница 24 декабря 2021 04:05
В Италии зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом Фото: в Италии зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Италии зарегистрировали 44 595 новых случаев COVID-19 за последние сутки. Это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

Предыдущим рекордом было 40 902 заражения, которые зарегистрировали 13 ноября 2020 года.

За последние сутки 168 человек в Италии скончались от коронавируса. Хотя эта цифра чрезвычайно высока, это меньше чем 550 смертей от коронавируса, зафиксированные 13 ноября 2020 года.

В четверг 1 023 пациента с COVID-19 находились в отделениях интенсивной терапии и 8 722 пациента - в обычных больничных палатах - по сравнению с 3230 и 30 914 пациентами соответственно по состоянию на 13 ноября 2020 года.

Ранее мы писали, что Италия сократила срок действия COVID-сертификата и ужесточила карантин.

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