В Италии зафиксировали резкое снижение заболеваний COVID после вакцинации

В Италии количество заражений COVID-19 у взрослых всех возрастов упало на 80% через пять недель после первой дозы вакцины Pfizer, Moderna или AstraZeneca. Также существенно снизилась смертность и уровень госпитализаций.

Об этом свидетельствует проведенное в Италии исследование Высшего института здравоохранения, опубликованное 15 мая, передает Reuters .

Ученые начали изучение данных со дня, когда началась кампания по вакцинации в Италии, 27 декабря 2020 года, и собирали их до 3 мая 2021 года.

Анализ данных показал, что риск заражения коронавирусом, госпитализации и смерти постепенно уменьшался в течение первых двух недель после первой дозы вакцины.

"На 35 день после приема первой дозы наблюдается уменьшение количества инфекций на 80%, госпитализаций на 90% и смертности на 95%", - заявили исследователи.

Такие данные зафиксировали как у мужчин, так и у женщин, и среди разных возрастных групп.

"Эти данные подтверждают эффективность кампании по вакцинации и необходимости быстрого достижения широкого охвата населения для прекращения чрезвычайной ситуации", - говорится в заявлении президента Высшего института здравоохранения Сильвио Брусаферро.

Среди почти 14 миллионов людей, которые принимали участие в итальянском исследовании, 95% тех, кто принимал Pfizer и Moderna, завершили цикл вакцинации, тогда как никто из тех, кто получал AstraZeneca, не получил второй дозы.

Италия выполняет рекомендации производителей, давая вторую дозу Pfizer через три недели после первой, вторую дозу Moderna за четырехнедельного периода и вторую дозу AstraZeneca после 12 недельного интервала.

По состоянию на утро субботы около 8,3 миллиона итальянцев, или 14% населения, были полностью привиты, тогда как около 10 миллионов людей получили первый укол.