Италия открывает границы для вакцинированных британцев
Италия открывает границы для вакцинированных и здоровых путешественников из Великобритании. Запрет на въезд британцев в страну действовал с 21 июня из-за штамма коронавируса "Дельта".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Британцам больше не придется помещать в карантин по прибытию в Италию, если они полностью вакцинированы и могут показать отрицательный результат теста на COVID.
Министерство здравоохранения Италии заявило, что пятидневный обязательный карантин будет отменен уже с 31 августа.
Тест на коронавирус нужно пройти за 48 часов до прибытия в Италию. Также должно пройти не менее 14 дней с момента введения второй дозы вакцины.
Существующие ограничения для посетителей из других стран останутся в силе.
Италия находится в янтарном списке всех четырех стран Великобритании.
Напомним, что Таиланд ослабляет карантинные ограничения, связанные с коронавирусом. Они вступят в силу с сентября.
Также сообщалось, что в Германии прошли протесты против карантина. Полиция арестовала больше 100 человек.