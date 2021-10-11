Италия полностью вакцинировала 80% населения старше 12 лет
Италия полностью вакцинировала от коронавируса 80% населения старше 12 лет. Целевой показатель был достигнут вечером 9 октября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам бывшего директора Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Гвидо Раси, достижение Италии является "не просто символическим порогом".
"Это уровень, который, как показывают расчеты, коррелирует со значительным сокращением циркуляции вируса и резким сокращением госпитализаций", - отметил Раси.
Сокращение числа госпитализации, как заметил Раси, имеет большое значение для восстановления экономики Италии, а также поможет Минздраву переориентировать внимание и на другие важные вещи в стране, кроме ситуации касаемо коронавируса.
По состоянию на 11 сентября, с начала пандемии, в Италии было зафиксировано 4,7 млн случаев заражения, среди которых 131 тысяча оказались летальными.