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Италия продлила COVID-ограничения для путешественников из Европы

Новина українською → Рим, Четверг 29 апреля 2021 21:15
Италия продлила COVID-ограничения для путешественников из Европы Фото: Италия продлила COVID-ограничения для путешественников из ЕС до 15 мая (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Италии приняло решение продлить карантин для путешественников из ЕС. Ограничения будут действовать по меньшей мере до середины мая.

Об этом сообщает The Local.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал новое постановление, которое продлевает действующие правила для прибывающих из европейских стран. Туристы должны сдать тест на коронавирус и самоизолироваться на пять дней.

Постановление также ужесточает правила для прибывающих из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки.

Впервые введенное 31 марта, правило карантина для путешественников из стран ЕС было продлено трижды на фоне увеличения числа случаев заболевания коронавируса в Италии и других европейских странах.

Правило требует, чтобы люди, прибывающие из любой другой страны ЕС или Шенгенской зоны, сдавали отрицательный тест на коронавирус не более чем за 48 часов до прибытия в Италию, а затем проводили пять дней на карантине независимо от результатов теста. После самоизоляции они должны сдать еще один тест на коронавирус.

Напомним, с 26 апреля в Италии начали ослаблять карантин. В частности, возобновили работу рестораны и бары на площадках на открытом воздухе в обеденное и вечернее время. При этом все школьники вернулись к очному обучению.

Кроме того, Италия готовится к открытию своих границ для иностранных туристов с 2 июня. Однако это будет возможно при выполнении трех условий.

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