Италия продлила COVID-ограничения для путешественников из Европы

Правительство Италии приняло решение продлить карантин для путешественников из ЕС. Ограничения будут действовать по меньшей мере до середины мая.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал новое постановление, которое продлевает действующие правила для прибывающих из европейских стран. Туристы должны сдать тест на коронавирус и самоизолироваться на пять дней.

Постановление также ужесточает правила для прибывающих из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки.

Впервые введенное 31 марта, правило карантина для путешественников из стран ЕС было продлено трижды на фоне увеличения числа случаев заболевания коронавируса в Италии и других европейских странах.

Правило требует, чтобы люди, прибывающие из любой другой страны ЕС или Шенгенской зоны, сдавали отрицательный тест на коронавирус не более чем за 48 часов до прибытия в Италию, а затем проводили пять дней на карантине независимо от результатов теста. После самоизоляции они должны сдать еще один тест на коронавирус.