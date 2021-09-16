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В Ивано-Франковске депутатов горсовета вакцинировали во время сессии

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Ивано-Франковск, Четверг 16 сентября 2021 12:18
В Ивано-Франковске депутатов горсовета вакцинировали во время сессии Фото: депутатов Ивано-Франковского горсовета вакцинировали во время сессии (facebook.com/ruslan.martsinkiv)
Автор: Тиберий Юрик

В Ивано-Франковске депутатов городского совета вакцинировали против COVID-19 прямо во время сессии. Пункт прививки развернули в фое мэрии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook мэра города Руслана Марцинкива.

"Во время сессии городского совета объявил перерыв в 15 минут... Для вакцинации депутатов. Организовали такую возможность на месте - чтобы далеко не ходить", - сообщил городской голова.

По данным местного издания "Курс", пункт вакцинации обустроили в фое горсовета. Депутатов прививали вакциной Pfizer.

На сессии горсовета зарегистрировались 34 депутата. Сколько из них удалось вакцинировать, не сообщается.

Напомним, что мер Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение от COVID-19 невакцинированным жителям города.

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