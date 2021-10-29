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В Ивано-Франковске желающие вакцинироваться заблокировали медиков в прививочном центре

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Ивано-Франковск, Пятница 29 октября 2021 22:10
В Ивано-Франковске желающие вакцинироваться заблокировали медиков в прививочном центре Фото: в Ивано-Франковске желающие сделать прививку заблокировали медиков в центре вакцинации(Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ивано-Франковске после закрытия центра вакцинации в ТРЦ "Панорама Plaza" желающие получить прививку от коронавируса заблокировали медиков. Требовали сделать укол всем, кто стоял в очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook коммунального предприятия "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи" в Ивано-Франковске.

Отмечается, что центр вакцинации в ТРЦ работает до 20:00 и после закрытия желающие вакцинироваться от коронавируса заблокировали медиков. Они угрожали их не выпустить, пока не будет сделана прививка последнему посетителю.

" После многочисленных переговоров с желанием уладить конфликт и благодаря вмешательству работников Национальной полиции, ситуация по состоянию на данный момент исчерпана, медики доработали свою смену", - говорится в сообщении.

В медицинском центре напомнили, что медики - это обычные люди и тоже устают. Там призвали жителей и гостей города уважать врачей и их труд.

Напомним, 30 октября Ивано-Франковская область переходит в "красную" зону карантина. Ограничения в ней могут избежать только вакцинированные от коронавируса.

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