ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield

Новина українською → Ивано-Франковск, Среда 21 апреля 2021 13:37
В Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В ходе кампании по вакцинации в Украине в Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield. Это больше 80% потерянных доз во всей Украине.

Об этом в эфире областного телеканала "Галичина" заявил замдиректора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Дзьомбак.

Сообщается, что с начала вакцинации на Прикарпатье потеряли 492 дозы или 84% от всех потерянных доз в Украине. Например, Львовская область потеряла всего 17 доз.

По словам, Дзьомбака, это произошло из-за того, что во флаконах с Covishield нет градуировки, и медики не использовали оставшуюся дозу во флаконе, поскольку думали, что она меньше остальных.

"… мобильные бригады, которые проводят вакцинацию, они достаточно переживали, набирая в шприц дозу, чтобы это была полноценная доза для того, чтобы не снизить дозу и эффект от вакцинации. В настоящее время дополнительно проведено обучение… Этот вопрос уже закрыт", - подчеркнул он.

Он отметил, что когда во флаконе остается последняя доза, то кажется, что там меньше вакцины.

"И из-за боязни, что будет введена не та доза, то получилось так, что оставалось во флаконе. Больше всего переживалось, чтобы эти дозы ни были кому-то переданы. Здесь никаких злоупотреблений нету", - добавил чиновник.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что надеется на улучшение ситуации с вакцинацией в Украине.

Кроме того, накануне была зарегистрирована вакцина AstraZeneca южнокорейского производства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Вакцина Ивано-Франковская область Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19